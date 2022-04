29. April: Junior Jazz Chor Freiburg im Merseburger Schlossgarten

30. April: SWH-Saale-Jazz an diversen Standorten in Halle

30. April: Workshop für Jazz- und Gospelchöre in der Pauluskirche in Halle

1.Mai: Jazzgottesdienst in der Pauluskirche in Halle

1.Mai: Jazzkonzert (Barbara Dennerlein) n der Pauluskirche in Halle

6. Mai: Eröffnungskonzert (Sona Jobarteh) im Goethetheater in Bad Lauchstädt

7. Mai: "two jazz duos in concert" im Goethetheater in Bad Lauchstädt

8. Mai: "Conversation" (FLOW VERTICAL feat. Jasna Jovicevic) im Magdeburger Gesellschaftshaus

9. Mai: "Conversation" (FLOW VERTICAL feat. Jasna Jovicevic) in der Georgenkirche in Halle

10. Mai: Preisträgerkonzert "Next Generation Virtuell 2021" in der Georgenkirche in Halle

11. Mai: "Next Generation in Concert" in der Georgenkirche in Halle

12. bis 15. Mai: "Next Generation Women in Jazz Workshop" in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle

12. Mai: "SHERoes" in der Georgenkirche in Halle

13. Mai: "Jazz for Kids" in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle

13. Mai: "in concert" (Bria Skonberg) in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle

14. Mai: Stadtführung "Halle – mal jazzig gesehen"

14. Mai: Jazzkonzert auf dem Europacarillon auf dem Marktplatz in Halle

14. Mai: Jazzpicknick im Merseburger Schlossgarten

14. Mai: "Women in Jazz Night" in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle

15. Mai: Konzert des "Next Generation Women in Jazz Workshop" in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle

15. Mai: Abschlusskonzert (Jasmin Tabatabai) in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle