Und durch diese Öffnung des Genres, was mir persönlich sehr gut gefällt, verschiedene Genres zu hören, hoffe ich auch ein bisschen, das Publikum öffnen zu können. Gleichzeitig probieren wir trotzdem einen homogenen Bandsound zu haben und spielen sehr viel mit Klangfarben und auch mit Rollen in der Band, mit einem Melodie- und zwei Harmonieinstrumenten, die gleichzeitig auch Melodieinstrumente sein können, sodass wir damit sehr viel spielen und das auskosten.

Eine Botschaft, die wir mit der Musik transportieren wollen, ist ein kleiner Appell an die Umwelt und die Einflüsse des Menschen auf diese. Das hat mich sehr beschäftigt beim Komponieren und auch uns in der Band. Und die meisten Stücke in unserem aktuellen Programm und unserer letzten EP davon.



Und eine weitere Botschaft wäre jetzt nicht genau in der Musik zu erkennen, aber wir sind zwei Frauen in der Band und das finde ich sehr schön und da wäre mir auch eine wichtige Botschaft, Frauen zu ermutigen, sich einen Platz auf Bühnen einzunehmen.