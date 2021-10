Das Hanns-Eisler-Stipendium der Stadt Leipzig geht im kommenden Jahr an den Komponisten Klaus Ospald. Die Jury wählte ihn aus 18 Bewerbungen aus, wie die Stadt am Mittwoch bekanntgab. Überzeugt habe Ospald, weil er sich dem Geiste des Komponisten, Musiktheoretikers und Gesellschaftskritikers Hanns Eisler verpflichtet gezeigt habe.



Mit dem Stipendium soll Neue Musik weiterentwickelt und gefördert werden. Fünf Monate lang kann Ospald ab April 2022 in der Geburtswohnung von Hanns Eisler in Leipzig wohnen und erhält dazu 5.000 Euro für seinen Lebensunterhalt. Das Werk, das er in dieser Zeit erarbeitet, soll im Oktober 2022 aufgeführt werden.