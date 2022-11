… wenn auch nur für kurze Zeit. Die Erfurter Band Prinzz wurde 1982 gegründet und war ein Vertreter der DDR-Variante der "Neuen Deutschen Welle". Vor allem ihr Song "Ich steh auf DT64" wurde ein Erfolg. Nachdem es 1986 einige Besetzungswechsel gab, orientierte man sich nun erfolgreich in Richtung Hardrock/Heavy Metal. 1989 kam es zur Umbenennung in Blitzz. Die Band Blitzz vor dem VEB Metallbetrieb in Erfurt, der Stadt, aus der die Band auch stammte. Bildrechte: Bayerischer Rundfunk

Auch nach der Wende sah es so aus, als ob Blitzz eine erfolgreiche gesamtdeutsche Karriere bevorstehen könnte. Anfang 1990 unterschrieb die Band beim Metal-Label "Steamhammer" einen Vertrag. Es erschien das Mini-Album "Do The Blitzz". Nach Streitigkeiten mit der Plattenfirma, erfolglosen Verhandlungen mit anderen Labels und internen Meinungsverschiedenheiten löste sich die Band 1993 auf. Frontfrau Kerstin Radtke sang in der Folgezeit in verschiedenen Konstellationen. Bassist Jens Hellmann machte ab Mitte der 90er-Jahre als Vicki Vomit Karriere. Gitarrist Thomas Feiler spielte zunächst in der Band von Vicki Vomit mit und war dann Produzent und Musiker für verschiedene Musiker.

Mundart-Rock war in der DDR eher eine Seltenheit. In Thüringen interpretierten Bromm Oss zum Beispiel ihre eigenen Titel in Lauschaer Mundart und hatten einige regionale Aufmerksamkeit. DDR-weit für Aufsehen sorgten allerdings Formel 1, die den Großteil ihrer Produktionen im Berliner Dialekt vortrugen – und das im Stil der "New Wave of British Heavy Metal". Die Mitglieder dieser 1981 gegründeten Band hatten schon vielfältige Erfahrungen in den 70er-Jahren gesammelt. Formel 1 wurde zur Speerspitze des DDR-Heavy-Metal. Die 1986 erschienene und im "Stahl- und Walzwerk Wilhelm Florin" Hennigsdorf aufgenommene LP "Live im Stahlwerk" war auch Jahrzehnte nach dessen Erscheinen ein beliebtes Sammlerstück. Formel 1 machte sich mit ihrem Heavy Metal im Berliner Dialekt einen Namen. Bildrechte: Formel 1

Nach Ausreiseanträgen einiger Musiker löste sich Formel 1 im Jahr 1987 auf. 1999 kam es zu einem kleinen Comeback, das aber nicht weitergeführt wurde. Auf dem Boizenburger Label "Immortal Vinyl Records" erschien 2008 die Fünf-LP-Box "Edelrocker" mit den im "DDR-Rundfunk" produzierten Songs der Band.

Thüringen verband man in der DDR-Musikszene vor allem mit Bluesbands, die seit den 70er-Jahren vielfach hoch gelobt wurden. Dass Heavy Metal auch dort seine Daseinsberechtigung hatte, bewiesen Hardholz aus Tambach Dietharz, die 1983 gegründet wurden. Man orientierte sich an Iron Maiden, Motörhead, Accept, Judas Priest, Scorpions, später auch an Metallica und Testament und hatte einige Rundfunkproduktionen, Fernsehauftritte und auch zwei Tourneen durch Polen. Hardholz aus Thüringen orientierten sich mit ihrem Sound an Iron Maiden, Motörhead und später auch Metallica. Bildrechte: Hardholz