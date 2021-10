Der in Zwickau geborene Musikwissenschaftler Werner Breig erhält in diesem Jahr den Internationalen Heinrich-Schütz-Preis. Die Preisübergabe findet am Sonntagabend beim Abschlusskonzert des Heinrich-Schütz-Musikfestes im Geraer Theater statt, so die Veranstalter.

Gesamtdeutsche Arbeit für Schütz

Henrich Schütz Bildrechte: imago/imagebroker Der 89-jährige Breig war bis 1996 Herausgeber des Schütz-Jahrbuchs und edierte zudem mehrere Bände der Neuen Schütz-Ausgabe. Die Intendantin des Heinrich Schütz Musikfestes, Christina Siegfried, begründete die Entscheidung: Breig setze mit seinen akribisch edierten Notenausgaben wissenschaftliche Maßstäbe und schaffe so auch die Voraussetzungen für eine aktive Pflege des musikalischen Erbes im Konzertleben.



Breig wurde 1932 in Zwickau geboren, studierte ab 1950 in Berlin, Erlangen-Nürnberg und Hamburg unter anderem evangelische Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Bibliothekswissenschaft. Später bekleidete er Professuren für Musikwissenschaft in Karlsruhe und Wuppertal sowie bis zu seiner Emeritierung 1997 in Bochum.

Köstritzer Komponist Heinrich Schütz

Der Internationale Heinrich-Schütz-Preis wird seit 2018 verliehen und ist undotiert. Mit der Auszeichnung sollen Persönlichkeiten geehrt werden, die sich mit dem Werk des Komponisten Heinrich Schütz (1585-1672), dessen Erforschung, Vermittlung und Verbreitung befassen. Die Ehrenauszeichnung erhielten bislang Françoise Lasserre (2020), Sir Roger Norrington (2019) und Hans-Christoph Rademann (2018). Das Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz Bildrechte: imago/Hanke

Vater der deutschen Musik