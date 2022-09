Dr. Stefan Moritz: Das bringt nichts, wenn sie mir die Bude einrennen. Sie müssen der Politik die Bude einrennen, denn ich entscheide nicht darüber, ob Veranstaltungen stattfinden dürfen oder nicht. Letztlich ist es die Politik, die die Rahmenbedingungen vorgibt, was wir machen dürfen oder was möglich ist an Veranstaltungen – und was nicht. Im letzten Winter war schon deutlich mehr möglich als im ersten Corona-Winter. Da, denke ich, haben sich unsere Ergebnisse schon einen Schritt weit abgezeichnet.