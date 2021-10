Dirk Heidecke führt aus: "Die Operette dreht sich historisch um die Zeit zwischen dem Kennenlernen des preußischen Thronfolgers, also Friedrich Wilhelm III., und Luise. Das war eine Doppelverlobung mit ihrer Schwester Friederike und dem Prinz' Louis. Und es ist eine Komödie, die einfach mal behauptet, die beiden Prinzen haben die Rollen getauscht, sodass sie dann erst mit dem falschen Prinzen ... Und eh sich das Missverständnis aufklärt, gibt es viele Wirren und am Ende löst sich das natürlich, wie sich das für eine Operette gehört, alles in Friede auf."

Tatsächlich kann man dem Witz der Szenerie durch das atmosphärisch dichte Spiel gut folgen und auch die musikalische Qualität beeindruckt, denn alle Rollen wurden doppelt besetzt mit Schauspielern und Sängerinnen. Im besten Sinn also gute Unterhaltung, bei der man auch noch etwas über die historischen Figuren lernt. Wer da übrigens mehr wissen will, es gibt zum Hörbuch auch zwei Booklets, eines zum Leben der "Königin der Herzen", das andere mit Texten der Lieder, aber auch Fotos der außergewöhnlichen Gemeinschaftsproduktion. In dem Sinn auch eine Erinnerung an die kreative Kraft während der Pandemie.