Der Sächsische Musikrat und die Landeskirche eröffnen das "Jahr der Orgel". Gemeinsam wollten sich beide Organisationen "als Orgelentdecker auf den Weg machen", erklärte Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger am Mittwoch in Dresden. Das Jahr 2021 solle genutzt werden, "um die 'Königin der Instrumente' von der Empore herunter in den Blickpunkt zu rücken". Geplant sind im Orgeljahr etwa 80 Projekte, darunter Führungen, Wanderungen und Konzerte.