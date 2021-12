Die Gruppe Astronawt präsentiert sorbische Musik über die Genres hinaus - mit einer großen Bandbreite von Funk über Rap bis zu Balladen. In den Texten spielen die Liebe zur Lausitz, der Natur und das Sorbische eine tragende Rolle, genauso wie slawische Mythen und Sagenfiguren. Die Gruppe will ihre Generation motivieren, Tradition neu zu interpretieren, eigene Ideen zu entwickeln, umzusetzen und so die sorbische Minderheit mit all ihren Facetten in die ganze Welt zu streamen.