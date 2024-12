Rise Against beim Highfield-Festival

Als die Stimmung auf dem Tiefpunkt war, kam Rise Against. Das Highfield-Festival im August 2024 wurde überschattet vom Riesenrad-Brand mit vielen Verletzten – und dem unzulänglichen Umgang damit, von Ski Aggu während des Feuers und von Cro danach. Doch als sich der Festival-Samstag schon dem Ende zuneigte, durften zum Glück noch die erfahrenen Hardcore-Punkte von Rise Against auf die Bühne.

Und Frontmann Tim McIlrath fand die richtigen Worte, lobte Sanitäter und Feuerwehrleute für ihre Arbeit und dachte auch an die Kollegen von The Kooks, deren Auftritt dem Brand zum Opfer gefallen war, und widmete kurzerhand die Ballade "Hero of War" (die eigentlich den Opfern der vielen US-Kriege gilt) um auf die Einsatzkräfte, die am Störmthaler See wahrscheinlich noch Schlimmeres verhindert hatten.

Eine Konzerterinnerung von Christian Dittmar

Pink in Leipzig

Ich war nie Fan von Pink, ging aber dennoch zum Konzert ihrer "Summer Carnival"-Tour im Leipziger Stadion. Und noch bevor die amerikanische Sängerin die Bühne betrat, war klar: Das wird ein unterhaltsamer Abend. Denn schon das superbunte Bühnenbild deutete an, dass das Konzert eine Mischung aus Zirkus, Vergnügungspark und Rausch werden würde. Als Pink dann die Bühne gar nicht betrat, sondern aus 15 Metern Höhe mit einem Bungee-Seil besprang, rief sie auch gleich das Motto des Abends: "Get the Party started." Und die Party, die sie startete, war riesig.

Sie feuerte nicht nur viele ihrer weltweiten Superhits ab, sondern auch kunterbunte Raketen in den Sommerabendhimmel. Sie quatschte mit ihren Fans, ließ sich Wurzener Käsebällchen zuwerfen, verspeiste sie direkt auf der Bühne, nur um kurz danach kopfüber in schwindelerregenden Höhen an einem Seil akrobatische Kunststücke vorzuführen. Kostümwechsel gab's natürlich auch. Mal tanzte sie wild in Plateaustiefeln mit Leopardenmustern, mal drehte sie im Glitzerbody stilvolle Pirouetten, mal saß und sang sie barfuß in einem langen weißen Rock auf einem Flügel.



Sie konnte beides: emotionale Songs zum Heulen und Rockhits zum Freuen – und wirkte trotz allem Glamour wie eine gute Freundin von nebenan. Jetzt bin ich Fan!