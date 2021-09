Zu verdanken ist die Eröffnung dieser Spielstätte vor reichlich vierzig Jahren der bereits im März 1977 gegründeten IG Jazz, einer Interessengemeinschaft im Kulturbund der DDR. Die bezog am 13. März 1981 ihre Spielstätte unter dem damals nur als Ruine vorhandenen Palais. Da die 40-Jahr-Feier im Lockdown nicht stattfinden konnte, soll sie nun in einer Festwoche vom 21. bis zum 26. September nachgeholt werden.

Jazz als Risiko, das entsprach dem inzwischen 78-jährigen wohl schon immer. Darum moniert er, der in den 90er Jahren sogar sein Antrittskonzert als Professor der Dresdner Musikhochschule in der Tonne ausrichten konnte, auch gern ein wenig die heutige Ausrichtung: "Das Angebot musste offenbar in etwas kommerziellere Reviere erweitert werden, um ein breit aufgestelltes Publikum heranzuziehen. Das entspricht nicht mehr so ganz der ursprünglichen Programmatik."