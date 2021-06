Das Bundesweite Jazznachwuchsfestival findet seit 1991 in der Leipziger Moritzbastei statt. Es ist das Einzige seiner Art in Deutschland. Jazz-Profis wie Nils Wogram, Céline Rudolph oder Cornelius Claudio Kreusch starteten hier ihre Karriere.

Bühne und Netzwerk für den Nachwuchs

Gerade in Zeiten der Pandemie soll es besonders begabten jungen Musikerinnen und Musikern unter 30 und aus dem gesamten Bundesgebiet eine Bühne geben. Erstmals gehören auch Workshops und Fachveranstaltungen zum Programm, etwa zum Thema der Vertragsgestaltung zwischen Künstler, Booking-Agentur oder Label. Mit Kathrin Müller-Beck, die u.a. das akkordeon akut!-Festival in Halle leitet, gibt es eine neue Mitstreiterin im Team des Festivals, das weiterhin durch Steffen Wilde vom Jazzclub Tonne in Dresden geleitet wird.

Und das sind die Jazz-Talente 2021:

Vincent Meissner Trio (Leipzig)

She just left (Leipzig)

Violet Greens (Leipzig)

Diller Olivanti Sima Chmel (Dresden)

Rainald Brederling Quintett (Weimar)

Flo und Fauna (Mannheim)

Fritschi-Heun (Mainz)

Fiona Grond | Interspaces (München)

Kwini (jetzt Tilar / Köln)