Dann aber, Ende 1969, ruft Klaus Lenz an, damals ein weithin bekannter Big-Band-Chef. Der Traum schlechthin, so erinnert sich Brüning, dort mal singen zu dürfen. Als Lenz gefragt habe, ob sie einsteige wolle, habe sie ihren Beruf im Gericht "an den Nagel gehängt". Zugleich nimmt sie eine Gesangs-Ausbildung an der renommieren Musikschule Friedrichshain auf.

Uschi Brüning stand seit den 1970ern immer wieder mit Schauspieler und Sänger Manfred Krug auf der Bühne. Bildrechte: dpa