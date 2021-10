Dee Dee Bridgewater Bildrechte: dpa

Die stimmgewaltige US-amerikanische Sängerin bringt nicht nur den Blues und Swing ihrer Heimat Memphis auf die Bühne, sondern versteht es auch wie kaum eine andere, ihr Publikum in bester Entertainment–Manier zu fesseln und zu begeistern. Geschult an der New Yorker Jazz- und Soulszene, ersang sie sich zweimal einen Grammy und wird nicht umsonst in Fachkreisen als die legitime Nachfolgerin von Ella Fitzgerald gehandelt.