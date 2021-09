Vom 23. bis 26. September findet in und rund um Jena das 1. DeutschFolk-Festival statt, das sich auf Musik regionaler und traditioneller Herkunft fokussiert. An vier Festivaltagen werden mit einem Schwerpunkt auf mitteldeutscher Folkmusik neben Konzerten, offenen Folksessions, einem Tanzworkshop auch drei Vorträge sowie eine begleitende DDR-Folk-Ausstellung angeboten. Veranstalter ist die vor einem Jahr gegründete DeutschFolk-Initiative, die traditionelle Musik an ein breites Publikum herantragen will, ohne dabei nationalistische oder rein kommerzielle Interessen zu verfolgen.