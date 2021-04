Von den Anfängen der Musikkritik Scheibe vs. Bach: Der erste barocke "shitstorm"

Hauptinhalt

Der 1708 in Leipzig geborene Johann Adolf Scheibe war nicht nur Musiker, sondern auch Musikkritiker: Ein Beruf, der Anfang des 18. Jahrhunderts gerade erst erfunden wird. Denn mit der Aufklärung entsteht Musik um ihrer selbst willen – und damit auch die Kritik an ihr. Johann Adolf Scheibe gilt als einer der ersten publizierenden Musikkritiker. Als er allerdings einen ziemlich bekannten Komponistenkollegen attackiert, ereilt ihn ein kleiner, barocker "Shitstorm". Vor 245 Jahren starb Scheibe, am 22. April 1776.