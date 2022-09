Bach hat seine eigenhändig in Schönschrift geschriebenen 24 Präludien und Fugen mit der Jahreszahl 1722 versehen. Wann er aber genau den Plan dafür fasst, rätseln die Bachforscher bis heute. Nur eine etwas kryptische Andeutung hinterlässt er Jahre später als Thomaskantor: Er habe das Werk aus "Unmut und Langeweile" geschrieben, an einem Ort, wo er keinen Zugang zu musikalischen Instrumenten hatte. In Frage kommt vor allem ein Ort: das Weimarer Stadtgefängnis. Bach sitzt im November 1717 vier Wochen wegen "halsstarriger Bezeugungen" ein. Er hat ohne Erlaubnis des Weimarer Herzogs schon einen Vertrag mit dem Köthener Hof geschlossen.

Die Cembalo, Clavichord- und Spinettspieler stehen zu Bachs Zeiten vor einem Problem. Mit den seit der Renaissance gebräuchlichen 12 Tönen einer Oktave geht der Quintenzirkel nicht mehr auf. Nach der Theorie sollte am Ende der Grundton wieder erreicht sein. Tatsächlich ist dieser Ton jedoch um ein geringes höher als die entsprechende Oktave des Grundtones. Die Folge: Die Quinte klingt unsauber, "sie heult wie ein Wolf". Also verändern die Musiker die Quinten ein klein wenig. Bevorzugt die in eher ungebräuchlichen Tonarten, während häufig benutzte weiter rein gestimmt wurden. Bachs große Leistung ist es, urteilt Bernhard Klapprott, Professor für historische Tasteninstrumente an der Musikhochschule Weimar, dass "die entlegenen Tonarten wie Cis-Dur, Fis-Dur und so weiter auch noch gut klingen."