John Cage ist ein US-amerikanischer Komponist und wurde am 5. September 1912 in Los Angeles geboren. Er zählt zu den einflussreichsten Komponisten des 21. Jahrhunderts. Seine musikalischen Ideen waren oft radikal neu, so ließ er bewusst den Zufall musikalische Entscheidungen beeinflussen. Cage hat sich intensiv mit indischer Philosophie und ZEN-Buddhismus auseinandergesetzt, was sich auch in seinem Schaffen widerspiegelt. Er ist am 12. August 1992 in New York City gestorben.