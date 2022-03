Die Kulturtage wollen sich verstärkt mit aktuellen Themen auseinandersetzen, etwa in der neuen Reihe "Der Landesrabbiner lädt ein". Alexander Nachama spricht mit Gästen über verschiedene Fragen heutigen jüdischen Lebens. Unter anderem geht es um Juden beim Militär: Was sagt die jüdische Tradition dazu, im Militär zu dienen? Lässt sich eine Tätigkeit als Soldatin oder Soldat überhaupt mit dem Glauben vereinbaren? Es soll um die Tätigkeit des ersten jüdischen Militärrabbiners gehen, genau so wie um den Krieg in der Ukraine.