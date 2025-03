Bildrechte: picture alliance / dpa | Günter Gueffroy

Zum Bandjubiläum Karat: Die zwölf besten Songs aus 50 Jahren

25. März 2025, 04:00 Uhr

Der Einstieg von Karat in die Rock- und Popszene war kometenhaft. Mit Songs wie "König der Welt" und "Über sieben Brücken musst du gehn" feierten sie in der DDR Erfolge und wurden zum lukrativen Westexport. Anfang der 90er-Jahre drohte das Aus, doch die Band kämpfte sich zurück. 2004, als Frontmann Herbert Dreilich starb, sorgte ein Glücksfall dafür, dass die Band weitermachen konnte. Heute blicken sie auf 50 Jahre Bandgeschichte zurück. In der ARD Mediathek gibt es dazu eine 90-minütige MDR-Doku. Wir gratulieren und erinnern an zwölf ihrer schönsten Songs.