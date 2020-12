Ein alter Wasserturm und ein ehemaliger Lokschuppen, umringt von Waggons und alles übersäht mit leuchtend-bunten Graffiti. Das ist er: Der Ort, der auf die mitteldeutsche Subkultur wirkt wie ein Magnet – und so natürlich auch auf ihre Fans: "Für mich gab’s eigentlich nur zwei Gründe, nach Jena zu gehen. Das war entweder zum Fußball oder ins Kassa", berichtet der in Zwickau geborene Christian Gesellmann. Was ihn immer wieder nach Jena tingeln ließ – Ende der neunziger Jahre –, das war der Hip-Hop. Dafür sei das Kassablanca nämlich die erste Adresse gewesen: "Wenn man irgendwas hören wollte, was gerade wirklich cool und angesagt und noch nicht Mainstream war, dann ist man ins Kassablanca gegangen."

Die Waggons vor dem Kassablanca werden regelmäßig mit neuen Graffiti geschmückt Bildrechte: Thomas Sperling

Heute ist Christian Gesellmann Journalist – und wieder zieht es ihn ins Kassablanca, diesmal mit Stipendium als sogenannter Stadtschreiber. Seine Aufgabe: Interviews mit Zeitzeugen über das Kassablanca führen und diese in einem Blog veröffentlichen. Dabei taucht er tief in die Geschichte des Clubs ein, auch in die düsteren Jahre nach der Wende, als Jena noch nicht die fröhlich-bunte Studentenstadt war, als die man sie heute kennt. Dabei sei ihm bewusst geworden, "wie sehr alles alternative Leben in Gefahr war". Rechtsextreme hätten regelmäßig Häuser und Menschen auf der Straße überfallen. Das Kassablanca wirkte ihm zufolge als "Trutzburg, in der sich Leute verschanzen konnten und Sicherheit gefunden haben".