Das Online-a-cappella-Festival "Live from London" bringt vom 1. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021 mit Vokalmusik aus der ganzen Welt weihnachtliche Stimmung in die Wohnzimmer. Initiiert von VOCES8, erhalten a-cappella-Fans die Gelegenheit, 16 Konzerte in höchster Qualität von renommierten Vokalensembles wie VOCES8, Take 6, amarcord aus Leipzig u.a. online zu erleben. Der Kauf der Tickets kommt direkt den Ensembles der Reihe und den beteiligte Kulturorganisationen zu Gute. amarcord wählte für seinen Abend die traditionsreiche Leipziger Nikolaikirche. Ihr Onlineauftritt am 19. Dezember um 19 Uhr soll einen Bogen spannen von Bach, Praetorius und Figulus über Mauersberger, Freundt bis hin zu beliebten Weihnachtsklassikern aus der ganzen Welt. Auch junge Ensembles erhalten in Rahmen des Festivals die Möglichkeit, sich zu präsentieren: Aus Deutschland wurden die German Gents für das Förderprogramm ausgewählt, die im vergangenen Jahr den Internationalen a cappella Wettbewerb in Leipzig gewonnen haben und im Frühjahr 2021 ihr Preisträgerkonzert beim Festival gestalten.