In West-Berlin arbeitet Renft als Tonmeister am Renaissance-Theater und lebt in einer Schöneberger Altbauwohnung. Aber richtig glücklich wird er hier nicht. "Der Westen war schlimmer als die DDR, die war wenigstens noch ein Abenteuerspielplatz", sagte Renft 1998. Da war er längst wieder in den Osten zurückgekehrt und hatte mit seiner neuen, alten Combo umjubelte Konzerte gegeben.