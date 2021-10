An seinem Geburtshaus in Bad Schandau erinnert eine Gedenktafel an C.G. Hering. Bildrechte: Wikimedia Commons/OTFW (CC BY-SA 3.0)

Hering wurde am 25. Oktober 1766 im kursächsischen Schandau geboren. Als Student belegt er Theologie, Pädagogik, Philologie und Philosophie, vermutlich, wie Hagen Schulz in "Carl Gottlieb, Karl Eduard und Richard Hering. Drei Generationen sächsischer Musiker" schreibt. Carl Gottlieb Hering arbeitet als Hauslehrer, unterrichtet ab 1795 in Oschatz an der lateinischen Stadtschule und darf sich bald darauf Konrektor nennen. Ab 1811 wirkt er als Musikpädagoge in Zittau.