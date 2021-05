Der US-amerikanische Komponist und Dirigent John Adams wird im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele für sein Lebenswerk mit dem Glashütte Original MusikFestspielPreis 2021 geehrt. Die Preisverleihung soll am 30. Mai 2021 digital, im Rahmen eines Konzertstreamings der Dresdner Musikfestspiele in New York City stattfinden, so die Musikfestspiele am Montag.

Die Preisgeber sehen in Adams den bekanntesten Tonschöpfer seines Landes und heben besonders den politischen Aspekt seines Schaffens hervor: "Seine Kompositionen zählen zu den meistgespielten zeitgenössischen Werken weltweit und spiegeln häufig wichtige politische Fragen wider, etwa die Oper 'Nixon in China' oder das mit einem Pulitzer Preis ausgezeichnete Werk 'On the Transmigration of Souls' in Gedenken an den 11. September 2001."