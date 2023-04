Live-Musik erleben Von Soul über Techno und Pop bis Hip-Hop – die besten Konzerte im April 2023

Ob Sängerin und Ausnahmepianistin Tori Amos in Halle, Pop von Die Sterne in Magdeburg, Techno mit Westbam in Dresden, Hip-Hop von Fettes Brot oder Soul von Jonathan Jeremiah in Leipzig: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es im April 2023 tolle Live-Musik. Hier sind unsere Konzert-Tipps.