Im August 2023 gibt es in Sachsen und Thüringen hochkarätige Konzerte: Der Norweger Erlend Øye bringt sizilianische Sommermusik nach Dresden, außerdem kommt die niederländische Sängerin und Songwriterin Nina June an die Elbe. In Leipzig sind Tocotronic, das Elektropop-Duo 2Raumwohnung oder die kanadische Folk-Bluegrass-Band The Dead South live zu erleben.



In die Kulturarena nach Jena kommen Folkmusiker Glen Hansard, die Rapper der Antilopen Gang mit Danger Dan sowie das außergewöhnliche Sun Ra Arkestra – nicht zu vergessen die irische Singer-Songwriterin Wallis Bird. In Erfurt hat Clueso ein Heimspiel samt Zusatzkonzert, und in Weimar sorgt Grammy-Gewinner Gregory Porter für Stimmung.