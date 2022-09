Phillip Boa ist eine Indie-Ikone – und war das schon, bevor der Begriff inflationär für alle möglichen Gitarrenbands benutzt wurde. 1985 gründete er zusammen mit Pia Lund seinen Voodooclub, der stark von britischen Postpunkbands beeinflusst wurde. Und so fand Philip Boa, der sich nie ans Musikgeschäft anbiederte, international fast noch mehr Anerkennung als hierzulande. Von seinen fast 450 Songs, die er in den letzten knapp vier Jahren schrieb, wird er in Erfurt eine "Exclusive Best Of Show" spielen.