Live-Musik erleben Von Rock über Folk bis Pop – die besten Konzerte im Juli 2023

Eagles of Death Metal bringen den Rock 'n' Roll nach Leipzig. Die Nouvelle-Chanson-Sängerin Zaz spielt Konzerte in Halle und Dresden. Fatoumata Diawara ist in der Kulturarena Jena zu erleben, wo auch Mine auftritt. Die etwas andere Blasmusik-Kapelle Meute bringt Erfurt mit analogen Technosounds zum Tanzen und in Magdeburg sind The Soul Thrivers am Start: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es im Juli 2023 tolle Live-Musik. Hier sind all unsere Konzert-Tipps, sortiert nach Region mit den Terminen und Adressen.