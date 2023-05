Live-Musik erleben Von Postrock über Pop bis Indie – die besten Konzerte im April 2023

Tocotronic fordern in Chemnitz "Nie wieder Krieg", die Band Kreisky fragt nicht nur im Tatort "Was ist das für eine Welt?" Ob japanischer Postrock mit Mono in Dresden, chansonhafter Pop mit June Cocó in Leipzig oder Indie mit Phillip Boa in Magdeburg: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es im Mai 2023 tolle Live-Musik. Hier sind all unsere Konzert-Tipps sortiert nach Region mit den Terminen und Adressen.