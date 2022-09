Im Oktober wird es in den Clubsälen wieder warm und laut: Jede Menge Live-Höhepunkte sind zu erleben. Altmeister Bob Dylan kommt nach Magdeburg, Liedermacher Gisbert zu Knyphausen geht mit seiner Band Husten auf Tour und kommt ins UT Connewitz, der Schweizer Musiker Dagobert spielt Chansons im Atomino Chemnitz, Tocotronic touren mit ihrem aktuellem Album "Nie wieder Krieg" und Frank Spilker kommt mit komplett neubesetzter Band Die Sterne nach Dresden, dabei gewohnt gute Texte und tanzbare Melodien.



Kat Frankie knüpft an ihren 90er-Jahre-Art-Punk an und Deine Lakaien begeistern Freunde des Dark Wave. Nils Frahm spielt im Gewandhaus in Leipzig und in der "Tante Ju" in Dresden ist die einzigartige Musikerin Mine zu entdecken. Diese und mehr Konzerthighlights finden Sie in unseren Übersichten: