Bildrechte: Paul Husband

Live-Musik erleben Von Rock über Folk bis Pop: Die besten Konzerte im Oktober 2023

Hauptinhalt

27. Oktober 2023, 12:14 Uhr

Alin Coen spielt in Dresden, LaBrassBanda tanzen in Leipzig, in Magdeburg bleibt Rio Reiser zeitlos und in Jena gibt es "Pseudopoesie" von Niels Frevert. Also: Auch im Oktober 2023 gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tolle Konzerte! Hier sind unsere Tipps für Live-Musik, sortiert nach Region und mit Terminen und Adressen.