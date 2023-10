Im Oktober 2023 gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hochkarätige Konzerte: In Leipzig lädt LaBrassBanda zm Tanzen ein und auch Gisbert zu Knyphausen spielt mit seinem neuen Bandprojekt Husten mit Beats und Disco-Sounds aus den Achtzigern. Außerdem macht Felix Meyer auf seiner Tour stoppt in Halle. In Dresden stehen Alin Coen, die Wiener Band My Ugly Clementine und Rolf Blumig auf den Bühnen.



In Magdeburg spielen Kai & Funky von Ton Steine Scherben die Songs von Rio Reiser. Hinter der Stiermaske spielt Lambert auf dem Klavier. Und Max Mutzke stellt sein neues Album "Wunschlos süchtig" vor.



In Thüringen wird es lyrisch: In Jena präsentiert Niels Frevert seine "Pseudopoesie" und Kat Frankie singt mit "Bodies" a capelle. In Erfurt startet die Psychedelic-Rock-Band Elder ihre Tour.