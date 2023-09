Im September 2023 gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hochkarätige Konzerte: In Dresden sind mit AnnenMayKantereit, Kraftklub, Bilderbuch und Element Of Crime die besten deutschsprachigen Bandslive zu erleben. In Leipzig spielt Singer-Songwriterin Alin Coen und es gibt Folk und Pop von This Is The Kit.



In Weimar feiert die zwölfköpfige Balkan-Brass-Band Fanfare Ciocarlia ihr 25. Bandjubiläum. Der österreichische Liedermacher Voodoo Jürgens singt in Jena seine schwarzhumorigen Songs voller Wiener Schmäh und die Indie-Slacker von Bipolar Feminin sorgen bei einem Kellerkonzert in Erfurt für Stimmung.



Literatur-Fans kommen in Sachsen-Anhalt auf ihre Kosten: In Magdeburg performt Liedermacherin Dota Kehr im Theater Mascha Kalékos Gedichte und Woods of Birnam verbinden in der Oper Shakespeares Englisch mit moderner Popmusik.