Als im Sommer 2018 Chemnitz wegen rassistischer Ausschreitungen in die Schlagzeilen geriet, organisierten sie ein Konzert in ihrer Stadt, um zu zeigen: " Wir sind mehr ". Etwa 65.000 Menschen kamen, es war ein gutes Gefühl. Doch einen Tag später fuhren die meisten zurück nach Hause. Die Chemnitzer Innenstadt war wieder leer, der Alltag zurück. "Wir haben nie als Band öffentlich über das Thema geredet, aber die Zeit damals war sehr intensiv für uns", sagt Felix Kummer. Der Song "Vierter September" sei "der Versuch, in Songform ein paar Dinge einzuordnen".

Auch in den meisten anderen Songs findet man gesellschaftskritische Ansätze – selbst wenn es Liebeslieder sind wie "Kein Gott, kein Staat, nur du". So rechnen sie mit deutscher Kleinbürgerlichkeit ("Angst") genauso ab, wie mit dem Schönheitswahn in den sozialen Medien ("So schön"), die einen mit all den Fotos attraktiver Menschen und ihrem perfekten Leben schnell deprimieren können.



Auch Selbstkritik übt Kummer, wenn er über Dinge singt, die er bereut: zum Beispiel "Texte wie 'Dein Lied' und all die anderen schlechten Zeilen", wobei er sich auf einen Song bezieht, in dem eine Ex-Freundin beschimpft wurde und den Kraftklub von allen Plattformen genommen haben.