Neben Violinkonzerten gibt es auch Konzerte am Klavier oder Grammophon. Bildrechte: MDR/Bernd Rödger

Das spürt auch Maja. Die Aufregung vor ihrem ersten Mini-Konzert ist besonders groß. Sie habe sich selber bisschen Druck gemacht: "Weil ich habe jetzt ein Publikum, das selber länger kein Konzert mehr gehört hat. Und da will ich natürlich auch, dass es schön wird". Maja hat ein ganz besonderes Repertoire mitgebracht. In Zeiten, in denen man nicht in den Urlaub fahren kann, schickt sie ihre Gäste auf eine musikalische Reise von Italien bis nach China.