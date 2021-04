Die Jenaer Kulturarena soll am 21. Juli eröffnet werden. Das teilte Festivalleiter Jonas Zipf bei der Vorstellung des Programms am Freitag mit. Nach dem pandemiebedingten Ausfall 2021 wolle man "versuchen, die Kulturarena wieder möglich zu machen".

Bei der Kulturarena 2021 gibt es auch ein Konzert von Thees Uhlmann. Bildrechte: Grand Hotel van Cleef/Ingo Pertramer

Das alljährliche Sommertheater, das die Jenaer Kulturarena traditionell einläutet, soll vom 9. bis zum 17. Juli am angestammten Platz direkt vor dem Theaterhaus stattfinden. In den vier geplanten Konzertwochen sind bis zum 15. August u.a. Auftritte von Thees Uhlmann und Band, Gisbert zu Knyphausen und Kai Schumacher, Alice Phoebe Lou, Rainald Grebe oder Fortuna Ehrenfeld geplant. Auch The Swingin' Hermlins, Rikas und Blond werden erwartet.



Außerdem soll es Filmabende unter freiem Himmel und eine Kinderarena geben.