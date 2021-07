Vier Film-Abende bietet die Kulturarena in diesem Jahr. Los geht es mit dem Oscar-prämierten Film "Nomadland". Frances McDormand gelang damit ein modernes Roadmovie, das in poetischen Bildern eindrucksvoll erzählt, wie immer mehr Menschen in den USA ihr Leben auf der Suche nach dem nächsten Job on the road verbringen, als Arbeitsnomaden. Oscar-nominiert war der schwedische Film "Der Rausch" von Regie-Ikone Thomas Vinterberg, in dem sich vier Lehrer mit Alkohol auf ein neues Level bringen wollen.



Mit dem "Hochzeitsschneider von Athen" gibt es am 10. August eine Komödie mit leicht melancholischen Zügen: Ein traditionsreicher Herrenausstatter sucht mangels Absatz ein neues Geschäftsfeld und findet sich wieder im Brautkleid-Business voller Spitze, Tüll und Glitzer. Filmstart ist jeweils 21 Uhr.

Nikos ist Schneider aus Leidenschaft. Nur laufen die Geschäfte leider nicht mehr gut, denn immer weniger Menschen kaufen Kleidung nach Maß. So kommt er auf die Idee, an einem Marktstand Brautkleider anzufertigen. Die Komödie mit Dimitris Imellos und Tamila Koulieva-Karantinaki ist in der Preview am 10. August zu sehen. Bildrechte: Neue Visionen