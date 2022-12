An diesem Vormittag ist es still in der Mühlhäuser Kulturfabrik. Eigentlich sollte hier nun eine Kitagruppe sitzen und einen Film schauen – die hat aber abgesagt, zu viele Kinder sind krank. So hat Tobias Braun genug Zeit für einen Kaffee. Zeit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, in dem er mit seiner Familie und anderen Bekannten die Kulturfabrik gerettet hat. "Als wir im vergangenen Jahr von den Schließungsplänen erfuhren, war uns sofort klar: Damit würde der letzte freie Kulturort von Mühlhausen verschwinden", erinnert sich Braun, "zumindest im Bereich Live-Musik. Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern."