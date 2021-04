Solokonzerte, Musiktheater und Chor-Sinfonik in Kooperation mit anderen Spitzenjugendensembles ergänzen das Spektrum. Das Orchester kann nicht nur auf die Besten aus über 8.000 Schülern zugreifen, sondern auch auf erfahrene Lehrkräfte und Musiker von Patenorchestern, die es zu Höchstleistungen motivieren. Zu den regelmäßigen Kon - zertorten gehören das Gewandhaus, die Thomaskirche und das Kunstkraftwerk. Höhepunkt der regen Orchestertätigkeit sind die jährlichen Konzertreisen. Sie führten die jungen Musiker bereits nach Japan, Israel, Griechenland, Slowenien und Ungarn. Hervorzuheben sind darüber hinaus die musikalischen Partnerschaften zur Pennsbury Highschool in den USA und zur Yared School of Music in Addis Abeba. Das JSO ist mehrfacher Bundespreisträger des Deutschen Orchesterwettbewerbs. Dirigent und künstlerischer Leiter ist seit 2000 Ron-Dirk Entleutner

Das Jugendsinfonieorchester ist Preisträger des Deutschen Orchesterwettbewerbs. Bildrechte: Daniel Otto/Musikschule Leipzig "J. S. Bach"