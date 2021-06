Nach einem halben Jahr im Lockdown startet die Kulturstadt Dresden wieder durch: Von Juni 2021 bis in den Herbst hinein soll es einen "lebendigen und für alle Generationen offenen Kultursommer für Dresdner und Gäste der Stadt geben", wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Beim "Dresden Open Air - Kultursommer 2021" sind überwiegend Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel geplant. Für 30 Kunst- und Kulturprojekte aus den Sparten Bildende Kunst, Film, Festivalkultur, Musik, Tanz und Theater stellt die Kulturstiftung des Bundes insgesamt 500.000 Euro aus ihrem Förderprogramm "Neustart Kultur" zur Verfügung. Nicht zuletzt soll durch den Kultursommer auch die Tourismusbranche wiederbelebt werden.

Theater Junge Generation Bildrechte: dpa

Zu den Veranstaltungsorten gehören die Filmnächte am Elbufer, hier sind neben dem Filmprogramm auch Konzerte der Dresdner Philharmonie oder von Privatveranstaltern geplant. Ein ganz neues Veranstaltungsformat präsentieren die Dresdner Sinfoniker: Die "Elbkarawane" findet, wie der Name sagt, mitten auf der Elbe statt. Die Sinfoniker folgen der Elbe flussaufwärts und stechen auf bis zu 20 Booten, Barken oder Flößen "in See". Auf dem Weg in die Dresdner Innenstadt sollen dann an Fähr- und Anlegestellen kurze Konzerte stattfinden.

"Arte Concerts" zeigen auf dem Neumarkt Konzertaufnahmen aus Klassik, Oper, Jazz & Ballett. Im Vorprogramm treten lokale Musikerinnen und Musiker auf.