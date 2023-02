"Local Heroes" ist ein bundeweit agierendes Netzwerk, das Bands und Solointerpreten aller popularmusikalischen Stile unterstützt. Der Verein sitzt übrigens im Sachsen-Anhaltischen Salzwedel, ein tolles Beispiel dafür, was so alles aus der Provinz in die Welt geht.

Das Festival beschränkt sich nicht nur auf Dessau als Austragungsort. man möchte das ganze Land mit einbeziehen. So gibt es zwei Konzerte in Halle: Revolverheld Johannes Strate und Noa. Als neuen Ort hat man Goethetheater in Bad Lauchstädt dazu gewonnen, dort gastiert Angela Winkler mit "Brecht im Spiegel", also wird auch der Süden Sachsen-Anhalts bespielt.