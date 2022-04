Dankbarkeit und Reflexion spiegeln sich in ihren Texten wider, in denen sie sich thematisch vom Kleinen ins Große vorarbeitet. Von der Selbstliebe bis zur Demokratie, von ihrer Großmutter bis zu Clara Schumann, vom kleinen französischen Dorf am Lande bis ins Weltall. Und vom Weltall aus betrachtet scheinen manche Dinge, wie zum Beispiel eine schlecht geratene Frisur, eigentlich gar nicht so bedeutsam. Im lauten und punkrockigen Song "Frise (alles scheißegal)" gehe es nämlich darum, dass man manche Fehler machen müsse, um daraus zu lernen, so Laura Liebeskind. Und hin und wieder sei es hilfreich, die Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen: "Ich bin ja eher so eine Vorsichtige und Tiefsinnigere. Aber manchmal kann man sich auch zu viele Gedanken machen und dann nützt so ein 'Alles scheißegal'-Song auch mal was."