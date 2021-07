Feldstudie in Frankreich Bildrechte: Abril M. Barruecos

Die Songs auf dem neuen Album beschäftigten sich mit ihrem persönlichen Glück, aber auch damit, was Gerechtigkeit, Demokratie und die alten Griechen mit diesem Glück zu tun haben. Klingt kompliziert, hört sich aber nicht so an: Auf leichte, witzig-paradoxe Weise singt Laura Liebeskind etwa in "Unsere Hochzeit" davon, dass sie den großen Tag aus lauter Liebe am liebsten immer wieder verschieben würde, damit sie ihn noch vor sich hat. Für die Studiosession hat sie den Titel in einer Akustikversion mit Gitarre und Gesang eingespielt.