Die Sängerin Christiane Ufholz ist tot. Sie sei am Neujahrsmorgen leblos in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden worden, berichtete zunächst die "Bild" und beruft sich dabei auf den Musiker Eberhard Klunker. Die Todesursache sei unbekannt. Berühmtheit erlangte Ufholz als Rock-, Jazz- und Bluessängerin in der DDR, wo sie bis 1976 lebte. Sie arbeitete mit Musikern wie Manfred Krug, Klaus Lenz und Günther Fischer zusammen. Auch nach der Wende war sie mit Größen wie Klaus Renft auf Tournee.