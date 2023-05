Fast pünktlich 21 Uhr ging es los: gleich mit zwei Stücken vom neuen Album "Memento Mori" – "My Cosmos Is Mine" und das herrlich pumpende "Wagging Tongue". Die beiden Hauptakteure Martin Gore, das musikalische Mastermind, und Sänger Dave Gahan waren von Beginn an sehr präsent. Gahan in einem Glitzersakko, Gore nicht weniger schick. Gahan und Gore werden auf der Tour nur von zwei Musikern begleitet: Peter Gordeno (Keyboard und Bass seit 1998) und Christian Eigner (Drums seit Ende der 90er-Jahre).

Das alles auf einer eher schlichten schwarzen Open-Air-Bühne, kein Brimborium, mit dem großen M des Albumtitels "Memento Mori" als zentralem Element am Bühnenhintergrund. Davor keine besonderen Aufbauten, aber im Laufe des Abends wurde das Konzert mit Videoprojektionen und Licht immer wieder geschmackvoll und sehr stimmig in Szene gesetzt.

Die Bühne der "Memento Mori"-Tour 2023 von Depeche Mode ist farblich schlicht gehalten. Das M steht dabei für den Titel des neuen Albums. Bildrechte: dpa

Depeche Mode sorgten für großartig berührende Momente

Und dann folgte mit "Walking In My Shoes" schon der erste von etlichen Gassenhauern aus den frühen 90ern. Danach war dann auch das Glitztersakko schnell ausgezogen. Musikalisch spielte sich das dann in der Folge weiter in den 90ern und kurz in den 80ern ab. Nach knapp einer Stunde dann der erste Höhepunkt.

Eingeleitet mit dem wunderbar düster wabernden Song "Speak To Me" vom aktuellen Album, der dann perfekt überging in die 80er-Hymne "Question of Lust“, stimmlich großartig performt von Martin Gore. Und Gore sang dann gleich weiter und erhöhte die Spannung und den Sog mit dem neuen Song "Soul With Me", allein gesungen nur am Piano begleitet.

Martin Gore von Depeche Mode sorgte beim Konzert in Leipzig für einige Gänsehautmomente Bildrechte: dpa

Ein großartig, berührender Moment! Den Arsch muss man erstmal in der Hose haben, vor 70.000 Leuten diesen stillen Moment nicht nur zu schaffen, sondern dann auch in aller Ruhe perfekt zu zelebrieren. Und dieser Moment ging dann über in die Leadsingle des aktuellen Albums auf "Ghost Again".

Das passte so perfekt und hat eine unglaubliche, für einen neuen Song in so einem Setting bemerkenswerte Strahlkraft entfaltet. MDR KULTUR-Musikredakteur Hendryk Proske über stille Momente beim Depeche-Mode-Konzert in Leipzig

Dann zogen Depeche Mode das Tempo und den Druck wieder an, mit dem immer herrlich dreckig, heißschwitzenden "I Feel You". Darauf folgte der erste von zwei kleineren Andrew-Fletcher-Gedenkmomenten. "Enjoy The Silence" als langgezogener und ausgelassen abgefeierter Partytrack beendete nach gut 1:45 Stunden den ersten Teil.

Konzert in Leipzig: großartige Dramaturgie, perfekte Setlist