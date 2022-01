100. Todestag Wie Arthur Nikisch das Leipziger Gewandhaus berühmt machte

"Wir wollten auch mal Nikisch" hören – so soll ein Matrose die Novemberrevolution begründet haben, erzählt Musikkritiker Ferdinand Pfohl in seiner Biografie über Arthur Nikisch. Jenen Dirigenten, der der erste "Pultstar" war, der Konzertreisen einführte und die Ohren der Leipziger für moderne Musik öffnete. Auch die der Leipziger Arbeiter, für die er sein letztes Konzert dirigierte, wenige Tage vor seinem Tod am 23. Januar 1922. Eine Erinnerung zum 100. Todestag.