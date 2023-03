Das Leipziger Gewandhausorchester hat am Montag sein Programm für die kommende Spielzeit 2023/24 vorgestellt, die am 8. September beginnt. Wie das Haus mitteilte, soll der dann 96-jährige Gewandhaus-Ehrendirigent Herbert Blomstedt die Saison eröffnen. Gewandhaus-Direktor Andreas Schulz kündigte an, dass das Orchester nach langer pandemiebedingter Pause auch wieder auf Tournee gehen werde: "Die Asien- und Europatourneen führen uns endlich wieder in die Welt", so Schulz. Damit solle der gute Ruf der Musikstadt Leipzig in andere Länder getragen werden.

Insgesamt sind demnach in der neuen Saison 233 Veranstaltungen geplant. 70 davon spiele das Orchester selbst, an zahlreichen anderen Abenden wolle das Gewandhaus Gäste von außerhalb bei sich begrüßen. In der neuen Spielzeit trete auch der 1961 in England geborene Thomas Adés seine Zeit als Gewandhauskomponist an, der für zwei Spielzeiten in Leipzig bleiben werde. Er arbeite bereits an einem Stück, das in der übernächsten Spielzeit in Leipzig uraufgeführt werden soll. In der kommenden Saison ist er laut einer Mitteilung des Orchesters als Dirigent und Pianist zu erleben.