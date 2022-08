Ich glaube, der magische Moment war, als ich das erste Mal in Thüringen gespielt habe, in einem stillgelegten Gefängnis in Gräfentonna. Das war so abgefahren, einfach wegen der Räumlichkeiten. Ich war so angespannt und aufgeregt und am Ende auch so glücklich, meine Musik dort präsentieren zu können, das hat mich total euphorisiert nach Hause fahren lassen. Und damit ging es eigentlich los. Also das war der Schlüsselmoment für mich.