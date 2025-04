Der US-amerikanische Singer-Songwriter Brooklyn Dekker ist seit 2003 Teil des Indie-Duos Rue Royal, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ruth Dekker bildet. Unter seinem Nachnamen Dekker ist er auch auf Solopfaden unterwegs. Nachdem er bereits mit dem Berliner Pianisten Lambert kooperierte, veröffentlichte er 2020 mit "Slow Reveal" sein Solo-Debüt, für das es viel positive Kritik gab. Dem Indie-Folk ist er darauf treu geblieben und überzeugt mit zurückhaltenden Gitarren und seiner wundervollen Stimme. Nachdem im März vergangenes Jahr mit "Future Ghosts" Dekkers drittes Soloalbum erschienen ist, hat er auch für 2025 eine neue Platte angekündigt. Einige der neuen Songs wird er auch beim Konzert im Objekt 5 in Halle im Gepäck haben.

Bildrechte: Emily Katy

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

1. April 2025, 20 Uhr



Wo?

Objekt 5

Seebener Straße 5

06114 Halle (Saale)

Der isländisch Folk-Musiker Svavar Knútur ist ein Künstler mit vielen Facetten. Er ist Sprachenthusiast und bezeichnet sich selbst gerne als Public Health Troubadour, der Brokkoli der Seele – nicht das leckerste Gemüse, aber es tut gut. In seinen Liedern erzählt der Singer-Songwriter unter anderem vom harten, aber nicht freudlosen Leben am rauen isländischen Westfjord. Den Kritiken zufolge macht er das mit "wundervoller Schlichtheit und ungefilterten Emotionen". Live soll er sein Publikum mit einer Leichtigkeit und seiner Sympathie verzaubern – dazu darf man sich auf eine gute Portion schwarzen isländischen Humor freuen.

Bildrechte: Agentour

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

2. April 2025, 20 Uhr



Wo?

Objekt 5

Seebener Straße 5

06114 Halle (Saale)

Die Postpunk-Band Die Nerven macht aufreibende Gitarrenmusik mit zumeist düsteren Texten, die den Nerv der Zeit treffen. Damit haben sie sich seit ihrer Gründung 2010 in Stuttgart den Ruf als eine der wichtigsten Bands Deutschlands erspielt. Das Trio packt Wut in energiegeladene Songs, die live noch viel besser rüberkommen als auf Platte. Davon kann man sich im April beim Konzert im Conne Island in Leipzig selbst überzeugen, bei dem Die Nerven die Songs ihres mittlerweile sechsten Albums mit dem Titel "Wir waren hier" präsentieren.

Bildrechte: Lucia Berlanga

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

3. April 2025, 20 Uhr



Wo?

Conne Island

Koburger Straße 3

04277 Leipzig

Seit 2018 ist Felix Räuber, ehemaliger Frontmann der Elektropop-Band Polarkreis 18 ("Allein, allein") solo unterwegs. Sein Sound: eine Mischung aus Pop, Neoklassik und Elektronik. Auf seinem Solodebüt "WALL" setzte sich der Sänger, Komponist und Produzent mit persönlichen und politischen Grenzen auseinander, inspiriert von Reisen in den Nahen Osten. Im vergangenen Jahr war er mit Pianist Martin Herzberg auf ausverkaufter Tournee zum Album "The Art Of Dreaming". Nun lädt er zum "Traumkonzert" in die Leipziger Peterskirche. Gemeinsam mit dem Konzertpianisten und Komponisten Justin Lehmann-Friese sowie weiteren Gästen wollen sie ein immersives Klangerlebnis schaffen, bei dem sich das Publikum komplett fallen lassen kann.

Bildrechte: imago images / Robert Michael

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

4. April 2025, 20 Uhr



Wo?

Peterskirche

Schletterstraße 5

04107 Leipzig

Die deutschsprachige Punkrockband Turbostaat ist seit einem Vierteljahrhundert eine feste Größe in der hiesigen Musiklandschaft. Mit ihrem Sound haben die Musiker aus Schleswig-Holstein eine ganze Generation Postpunk-Bands geprägt. Ihr 25-jähriges Jubiläum hat die Band vergangenes Jahr mit einer ganz besonderen Konzertreihe gefeiert: acht Konzerte zu ihren bis dato acht Studioalben. Zudem gab es nun im Januar mit "Alter Zorn" eine neue Turbostaat-Platte, mit der die Band nun auf Tour auch im Conne Island Leipzig Halt macht.

Bildrechte: IMAGO / Carsten Thesing

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

5. April 2025, 22 Uhr



Wo?

Conne Island

Koburger Straße 3

04277 Leipzig

Die Münchner Singer-Songwriterin Ami Warning hat mit ihrem vierten Album "Auszeit" im Herbst ihre bisher größte Tour gespielt. Nun präsentiert die Tochter von Reggae-Musiker Wally die Songs, die vom Zweifeln, Ausbrechen, Ankommen sowie von Selbstermächtigung erzählen und mit sich selbst Frieden zu schließen, noch einmal in ganz intimen Rahmen auf einer Akustik-Tour. So wirken ihr tiefenentspannter Sound und vor allem Warnings große Stimme noch einmal auf ganz neue Weise. Gemeinsam mit zwei Mitmusikern will sie beim Konzert in der Moritzbastei das Publikum dazu anhalten, mal einen Gang runterzuschalten.

Bildrechte: Blanko Music

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

5. April 2025, 20 Uhr



Wo?

Moritzbastei

Kurt-Masur-Platz 1

04109 Leipzig

Seit mehr als 30 Jahren mischen Die Sterne die deutschsprachige Musikszene auf. Die Band rund um Sänger Frank Spilker wurde mit Songs wie "Universal Tellerwäscher" und "Was hat dich bloß so ruiniert" bekannt und prägte in den 90er-Jahren maßgeblich die Hamburger Schule mit. Nachdem 2018 Thomas Wenzel und Christoph Leich die Band verließen, sind Die Sterne mittlerweile mit neuer Besetzung aktiv. Im vergangenen Jahr waren sie mit dem Album "Grandezza" auf Best-of-Tour. Im April sind sie damit auch auf dem Leipziger Agra-Gelände zu Gast, wo sie ein Konzert spielen zum Eröffnungswochenende der "Ag(o)ra", dem Interim des Schauspiels Leipzig für diesen Sommer.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Weitere Informationen zum Konzert Wann?

24. April 2025, 22 Uhr



Wo?

Ag(o)ra

Schauspiel Leipzig auf dem Gelände des Agra Messepark

Bornaische Straße 210

04279 Leipzig